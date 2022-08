Calciomercato Inter, l’arrivo è questione di giorni: Marotta piazza il colpo

Soltanto pochi giorni separano ormai l’Inter dal nuovo acquisto: Beppe Marotta ha ormai esaudito l’ultima richiesta di Simone Inzaghi

Il match di ieri sera contro lo Spezia ha confermato che l’intesa tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku non è svanita malgrado i due abbiano trascorso la passata stagione in due club differenti. L’azione che ha portato al vantaggio la squadra di Simone Inzaghi ha testimoniato però il feeling speciale che lega gli attaccanti nerazzurri.

Il tecnico piacentino ha raccolto indicazioni interessanti dal match interno contro i bianconeri. La società intanto è vicina a fargli un ultimo regalo di mercato. L’ex allenatore della Lazio, infatti, ha ribadito negli scorsi giorni di avere ancora bisogno di un ricambio nel pacchetto difensivo ed è in quest’ottica che si è concentrata l’attenzione dell’ad Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, Acerbi ad un passo: chiusura della trattativa con la Lazio ad un passo, può presentarsi subito da ex

La situazione di Francesco Acerbi nella Lazio è diventata difficile ormai da mesi. Il centrale è ai margini della rosa di Maurizio Sarri e nelle prossime ore potrebbe diventare un calciatore dell’Inter. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha mostrato completa apertura al prestito senza obbligo di riscatto. L’obiettivo è quello di risparmiare lo stipendio di 2.5 milioni netti del calciatore.

Le due squadre ora cercano l’intesa intorno all’indennizzo da corrispondere per il prestito. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Acerbi attende due mensilità (luglio e agosto) dalla Lazio e questa cifra potrebbe compensare il piccolo contributo offerto dall’Inter per l’ottenimento del giocatore.

La trattativa è dunque agli sgoccioli e dovrebbe concludersi a breve giro d’orologio. Questo significa che Francesco Acerbi potrebbe scendere in campo venerdì nella sfida che vedrà opposta la formazione di Maurizio Sarri a quella di Simone Inzaghi ma lo farebbe con la nuova casacca nerazzurra. Un inizio d’impatto per il difensore, arrivato alla Lazio dal Sassuolo nel 2018. La sua carriera adesso sta per cambiare capitolo. Nella sua nuova parentesi ritroverà il tecnico piacentino.