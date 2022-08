“Domani parleremo”: svolta improvvisa Roma, l’operazione può decollare

Importanti novità riguardo il mercato della Roma. L’operazione tanto attesa è vicina al punto di svolta ed è pronta a decollare.

Anche la Roma è alle prese con gli ultimi movimenti di mercato. Dopo la vittoria all’esordio contro la Salernitana e in attesa di scendere in campo contro la Cremonese, l’attenzione di media e tifosi è tornata sul calciomercato.

Da un lato ci sono ancora alcune situazione che rischiano di rimanere in sospeso, come ad esempio quella di Zaniolo che però, nel frattempo di fronte alle voci che non si placano su di un suo addio, ha incassato nuovamente la fiducia da parte del tecnico José Mourinho. Oppure ci sono quelle che si stanno avviando verso una via di definizione.

Proprio il match contro la Cremonese potrebbe essere l’occasione per definire il futuro di Felix Afena-Gyan. Il giovanissimo attaccante ghanese, di proprietà della Roma, è infatti nel mirino dei grigiorossi che avrebbero visto in lui il rinforzo ideale per puntellare la rosa e centrare l’obiettivo della salvezza in questa stagione.

Roma, Afena-Gyan alla Cremonese: parla il ds dei grigiorossi

D’altro canto anche alla Roma non dispiacerebbe mandare il giocatore a farsi le ossa. Dopo l’esplosione lo scorso anno, nel quale ha collezionati 17 presenze e 2 reti con la maglia della Roma, per Afena-Gyan la Cremonese potrebbe essere l’occasione adatta per il definitivo salto di qualità.

Come detto il match di domani potrebbe prestarsi come occasione ideale. Ai microfoni de LaRoma24.it, il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha confermato il fatto che un incontro tra i due club potrebbe tenersi per davvero: “Leggi di tanti rumors in questi giorni sui giornali. Domani andiamo a giocare contro la Roma. A fine partita parleremo del calciatore e potremo dire qualcosa in più sulla trattativa e sul suo futuro.”