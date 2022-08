Roma, quale futuro per Zaniolo? L’indizio tiene in ansia i tifosi

Novità sul futuro di Zaniolo alla Roma. Ecco l’indizio rivelato quest’oggi che potrebbe dire molto sul futuro del talento giallorosso.

Uno dei temi più discussi per quanto riguarda il calciomercato della Roma è il futuro di Zaniolo. Pezzo pregiato della rosa giallorossa, il giovane talento italiano è in bilico: restare a consacrarsi definitivamente sulla sponde del Tevere o provare una nuova avventura?

Naturalmente i tifosi giallorossi sono in ansia per ciò che riguarda il futuro dell’ex Primavera dell’Inter. Le pretendenti certo non mancano, come logico che sia, ma a dare un indizio su quello che potrebbe essere il futuro del calciatore ci ha pensato il tecnico giallorosso José Mourinho.

“E’ un giocatore importante per noi.” ha dichiarato Mou nella consueta conferenza stampa della vigilia. “Abbiamo costruito un bel puzzle e lui è un tassello importante. Se mi chiedete cosa spero, è naturale che spero che possa restare qui. Però è una domanda che andrebbe fatta a lui e al direttore. Io posso solo parlare per ciò che mi riguarda. E se me lo chiedete vi posso confermare che per noi adesso è un giocatore più importante rispetto a prima e quindi è naturale che preferisco che resti.”

Roma, Mourinho spera nella permanenza di Zaniolo.

Se il futuro è ancora in bilico, il presente di Zaniolo è certamente giallorosso. A partire dal match che vedrà i giallorossi opporsi alla Cremonese. Mourinho nel frattempo delinea una panoramica delle condizioni di Zaniolo: “Sta bene, sta molto bene.”

“Fisicamente è molto agile.” ha continuato Mourinho. “Per uno come lui non è semplice resistere 90′ con quella intensità di gioco. E’ merito suo in primis per come si allena e come si impegna. Poi è anche merito dello staff e del programma di allenamento. Adesso sta davvero molto bene.”