“Torna nel 2023”: Roma, adesso Mourinho è davvero nei guai

Roma, Mourinho è nei guai fino al collo. La notizia è davvero una batosta per lo Special One: arriva l’annuncio in diretta.

La Roma di Josè Mourinho sta vivendo una serata piuttosto turbolenta. Il club giallorosso, intento a preparare il match di domani pomeriggio contro la Cremonese, deve fare i conti con una notizia imprevista che rischia di minare la serenità dell’ambiente capitolino. Lo sa bene lo Special One che, adesso, deve fare i conti con una batosta decisamente inaspettata.

Georgino Wijnaldum, neo acquisto della Roma ex Paris Saint-Germain, si è gravemente infortunato durante l’allenamento di oggi in vista della sfida di domani alle ore 18:30.

Roma, Wijnaldum rischia di tornare nel 2023

Il club giallorosso ha diramato la notizia con una nota ufficiale: “In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni”.

Il giornalista di ‘Sky Sport’ Angelo Mangiante, in diretta sulle frequenze dell’emittente satellitare, ha riferito le ultime in merito all’infortunio del centrocampista. Secondo la sua versione è probabile che Wijnaldum torni in campo nel 2023, a meno che non fosse possibile sottoporlo ad una operazione chirurgica. In questo caso starebbe lontano dai campi di gioco per i prossimi due mesi. Adesso tocca al calciatore e alla società decidere se andare sotto i ferri. L’alternativa è seguire un percorso di terapie conservative per far rientrare il pericolo dopo la frattura composta alla tibia destra. La sensazione, secondo il collega, è che la Roma possa tornare sul mercato per provare a correre ai ripari.