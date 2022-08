Toronto, doccia fredda per Insigne: la beffa indispettisce il presidente

Il presidente del Toronto FC deve fare i conti con una beffa dura da digerire: doccia fredda per Insigne e gli altri italiani

Il Toronto FC veniva dal pareggio casalingo con il New England Revolution per 2-2, in cui erano andati a segno Federico Bernardeschi e Domenico Criscito con due grandi gol. L’avventura degli italiani in MLS prosegue in maniera positiva: da quando sono arrivati, infatti, i risultati sono cambiati drasticamente. E soprattutto il divario con le prime è diminuito, in attesa di capire se i canadesi riusciranno a qualificarsi per i playoff e a raddrizzare una stagione nata malissimo.

Nella notte c’è stato il confronto con l’Inter Miami di Gonzalo Higuain, ex compagno di squadra di Insigne -al Napoli- e di Bernardeschi -alla Juventus-. Una sfida che solo nel 2018 sembrava impossibile, ma che pochi anni dopo è diventata realtà. E il risultato indubbiamente non fa piacere al Toronto e al presidente Manning, visto il distacco di soli tre punti tra le due squadre.

Toronto, Insigne non basta: vince l’Inter Miami

La partita è finita 2-1 in favore dell’Inter Miami, in vantaggio al 24′ con Mota. Il pareggio di Lorenzo Insigne è arrivato solo 4′ dopo, con un magnifico destro al volo che ha fatto impazzire i telecronisti nordamericani. Al 44′ il 2-1 di Lassiter, risultato che è poi durato fino alla fine dell’incontro. Non basta, dunque, l’estro dell’ex Napoli al Toronto per evitare una sconfitta che sarà dura da digerire: Higuain & co., con questa vittoria, vanno a +6 sui canadesi e restano in piena zona playoff.

Discorso diverso invece per il Toronto, che nonostante un grandissimo impatto dei tre italiani con l’MLS, potrebbero effettivamente restare esclusi dai playoff. Criscito, Bernardeschi e Insigne continuano a fare benissimo, ma evidentemente non basta, almeno per ora, per arrivare tra le prime sette. La prossima giornata contro Charlotte FC può dire tanto sul campionato.