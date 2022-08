Doccia fredda per Galliani: Monza, la doppia ufficialità fa tremare Stroppa

Pessime notizie per il Monza. Arriva il comunicato che dettaglia la situazione della squadra e ora Stroppa è chiamato a rifare tutto.

La stagione di Serie A del Monza di Berlusconi e Galliani è cominciata in salita. Dopo la sconfitta all’esordio e in casa contro il Torino, la squadra di mister Stroppa allo Stadio Maradona contro il Napoli ha rimediato un duro 4-0. Un risultato dettato dalla grande forza dell’avversario, che ha inibito fin dal primo momento i tentativi dei brianzoli.

Tuttavia, a preoccupare la società e lo staff tecnico è la condizione di alcuni calciatori dopo la partita. In particolare, durante il secondo tempo, il difensore Andrea Ranocchia ha subito un infortunio apparso da subito abbastanza grave. Il giocatore, sottoposto in giornata ad accertamenti clinici, ha ricevuto la diagnosi di “distorsione alla caviglia e frattura composta del perone”.

Verosimilmente il giocatore dovrà stare fermo per almeno tre mesi, e ciò significa che la formazione di Stroppa perderà un punto di riferimento per esperienza e capacità nel reparto arretrato.

Monza, non solo Ranocchia: infortunati anche D’Alessandro e Marí

L’assenza di Ranocchia non sarà l’unica da fronteggiare e ciò peggiora la situazione del Monza, che potrebbe avere bisogno di tornare sul mercato in questi ultimi giorni in cui è ancora possibile fare operazioni. Mister Stroppa, infatti, è manchevole di soluzioni difensive, poiché Pablo Marí ha anche lui subito un infortunio. Come precisa il comunicato pubblicato, per il giocatore si tratta di una “lesione al muscolo obliquo esterno dell’addome”.

Infine, pessime notizie anche per il centrocampista 31enne, Marco D’Alessandro, che patisce una lesione all’adduttore sinistro. In occasione della sfida di campionato contro la Roma, ci saranno quindi almeno tre assenti, ma non sarà l’unica sfida: Galliani è chiamato a ridisegnare la squadra in alcuni elementi.