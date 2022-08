“E’ molto grave”: Napoli-Monza, l’annuncio del tecnico gela tutti

Dopo la gara del Diego Armando Maradona tra il Napoli ed il Monza, c’è stato un annuncio che ha gelato tutti.

Il Napoli ha dominato il match di oggi contro il Monza. Gli azzurri, infatti, hanno comandato la gara sin dal primo minuto. Nonostante il continuo forcing, i partenopei sono riusciti a passare in vantaggio solo al 35’ con un bellissimo gol siglato con un gran tiro a giro da Kvaratskhelia.

Dopo il vantaggio, la squadra di Luciano Spalletti non si è assolutamente fermata. Anzi, il Napoli è riuscito a raddoppiare al 47’ con il diagonale di Victor Osimhen, imbeccato da Anguissa. Kvaratskhelia è stato una forza della natura, considerando che ha segnato anche il terzo gol del Napoli ( e la sua doppietta personale) con un diagonale di sinistro.

Gli azzurri hanno poi fatto poker con il colpo di testa di Kim Min-Jae al 95’. Il Napoli era sicuramente favorito, anche se il Monza ha un po’ deluso. I biancorossi, infatti, non sono mai stati in partita ed hanno fatto male solo con il gol di Petagna, poi annullato da Fourneau. Tuttavia per Stroppa, oltre alla sonora sconfitta, c’è un’altra brutta notizia.

Napoli-Monza, l’annuncio di Stroppa sull’infortunio di Ranocchia: “ E’ molto grave”

Andrea Ranocchia, infatti, è stato costretto ad uscire ad inizio ripresa per un brutto infortunio. A confermare la gravità del ko è stato lo stesso Giovanni Stroppa ai microfoni di ‘DAZN’: “E’ negli spogliatoi, per quello che mi ha detto è molto grave. Non capisco, non so l’entità. Domani lo portiamo a casa, non lo lasciamo all’ospedale qui. Viaggerà con noi stasera, faremo gli accertamenti stasera quando rientriamo o domani mattina”.

Il tecnico del Monza ha poi parlato dell’andamento del match contro il Napoli: “Abbiamo incontrato un team straordinario, ma abbiamo commesso alcuni errori sia sui gol subiti che negli ultimi metri. Abbiamo fatto troppo poco per cercare di strappare dei punti. Stasera era difficile, dobbiamo ripartire dalla prestazione fatta contro il Torino”.