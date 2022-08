Roma, la risposta agli insulti è arrivata: “Prima di giudicare…”

La Roma, dopo l’infortunio di Wijnaldum, è piombata in un vortice di voci e sentenze, arrivate specialmente dai propri tifosi: la risposta è durissima.

La Roma, dopo la notizia data nella serata di ieri riguardante l’infortunio del nuovo arrivato Wijnaldum, è piombata in un vortice di voci e sentenze. Alcune, molto pesanti, sono arrivate da una fetta di tifosi giallorossi. In seguito alla risposta già data via social da José Mourinho, è arrivata anche un’altra importante replica.

Ad essere stato preso di mira, immediatamente dopo il comunicato emanato dalla Roma per quanto successo a Wijnaldum, è stato Felix Afena-Gyan. Il giovanissimo, lanciato da José Mourinho nella scorsa stagione, sarebbe stato individuato come causa dello sfortunato infortunio rimediato dal centrocampista durante la seduta di allenamento.

La risposta di Mourinho, tramite il proprio profilo ‘Instagram’, è arrivata nel corso della mattinata ed è stata netta. “A volte il calcio può essere una me***. Ma non solo il calcio a volte. Perché anche le persone possono esserlo. Coloro che hanno dato inizio alle voci secondo cui un ragazzo come Felix potrebbe essere responsabile di quanto accaduto sono vera feccia”, ha scritto categorico il portoghese. Alle sue parole, ora, si sono aggiunte anche quelle del diretto interessato.

Roma, dell’infortunio di Wijnaldum parla ora anche Afena-Gyan: “Prima di parlare, provate a chiedere”

Dopo l’odio che si è scatenato sui social nei confronti del classe 2003, imputato da alcuni tifosi giallorossi come presunta causa dell’infortunio di Wijnaldum, ha ora parlato lo stesso Felix Afena-Gyan. L’attaccante, scoperto e lanciato in Serie A da Mourinho, ha voluto esprimere ciò che pensa di quanto accaduto nelle ultime ore, tramite il proprio profilo ‘Instagram’.

“Prima di parlare, provate a chiedere. Prima di arrivare a una conclusione, provate a fare chiarezza. Prima di giudicare, provate a conoscere l’intera storia. È difficile sconfiggere una persona che non legge mai”, ha scritto il giocatore solamente pochi minuti fa.