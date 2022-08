DIRETTA Serie A, Roma-Cremonese: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Roma-Cremonese, gara valida per il secondo turno di Serie A 2022/2023

Esordio allo stadio Olimpico per la nuova Roma di José Mourinho. E’ notizia delle ultime ore l’infortunio alla tibia di Gini Wijnaldum, che dovrà stare ai box per alcuni mesi. I giallorossi restano comunque una squadra competitiva anche senza l’ex Liverpool e PSG. Dall’altra parte c’è la Cremonese, istruita da un signor allenatore come Massimiliano Alvini, che nella prima giornata si sono arresi solo per un errore di Radu contro la Fiorentina nella sconfitta per 3-2.

La Cremonese arriva a Roma con la necessità di iniziare a fare punti per conquistare la salvezza. I giallorossi hanno vinto nella prima partita all’Arechi contro la Salernitana rischiando pochissimo. In campo ci sarà anche Paulo Dybala, che la settimana scorsa andò vicino alla prima ‘Joya’ con la Roma.

Probabili formazioni Roma-Cremonese

Roma 3-4-2-1: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

Cremonese 3-4-1-2: Radu; Sernicola, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Quagliata, Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini.