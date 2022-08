Non solo Wijnaldum: Ufficiale Roma, un’altra mazzata per Mourinho

Dopo il brutto infortunio capitato ieri a Wijnaldum, José Mourinho deve affrontare un’altra grana scoppiata nella sua Roma.

Dopo aver battuto la Salernitana con il gol di Cristante nella prima giornata di campionato, la Roma scenderà oggi in campo all’Olimpico per sfidare la neopromossa Cremonese di Alvini. I giallorossi sono sicuramente i super favoriti, ma dovranno comunque fare attenzione al team lombardo.

I grigiorossi, infatti, hanno sì perso la prima contro la Fiorentina, ma ai fini della sconfitta è stato decisivo l’errore di Radu ( fino a quel momento tra i migliori in campo) nei minuti finali della gara. A rendere ancora più difficile il match contro la Cremonese si è aggiunto anche l’infortunio di Wijnaldum.

L’olandese, infatti, ha riportato una frattura composta alla tibia durante l’allenamento di ieri. Wijnaldum rischia adesso uno stop che gli potrebbe far saltare il Mondiale. L’unica sua possibilità di partecipare alla massima competizione per le nazionali è quella di operarsi subito, con la speranza di riuscire a recuperare entro due mesi e mezzo. Tuttavia per Mourinho le brutte notizie non sono finite.

Infortunio Wijnaldum, Mourinho contro chi offende a Felix: “Siete feccia”

Dopo la notizia dell’infortunio del centrocampista olandese, infatti, c’è stata una ricerca su chi avesse fatto l’intervento sull’ex PSG. In poche ore si è scatenato un vero e proprio caso su Felix Gyan, indicato subito come l’autore del ko di Wijnaldum. Tantoché il profilo ‘Instagram’ del giovane calciatore è stato riempito di insulti.

Questi attacchi gratuiti a Felix non sono assolutamente piaciuti a Mourinho, il quale si è sfogato sui social: “A volte il calcio può essere davvero una m…a. In sole due settimane Gini è diventato uno di noi per le sue qualità umane, considerando che le calcistiche le conoscevamo già. Purtroppo, in uno sfortunatissimo incidente ha riportato un brutto infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per molto tempo. Tuttavia non è solo il calcio ad essere una m…a, anche le persone possono esserlo… Chi ha dato inizio alle voci secondo cui un ragazzo top come Felix possibile responsabile di quello che è successo sono una vera feccia. Stasera siamo tutti insieme: giochiamo per la Roma, per Gini e per Felix”.