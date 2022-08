Juve, c’è Milik ma il preferito di Allegri è un altro: spunta il retroscena

Il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria ha confermato la necessità di aggiungere un attaccante per la Juventus di Massimiliano Allegri

Il pareggio a reti inviolate contro la Sampdoria ha riacceso l’allarme nella Juventus. I bianconeri sono tornati ad evidenziare qualche difficoltà in fase offensiva. Massimiliano Allegri aspetta ancora l’arrivo di un attaccante che possa essere l’alternativa a Vlahovic.

Il ritorno di Alvaro Morata all’Atletico Madrid ha creato un vuoto pesante nell’attacco bianconero. La terza parentesi dello spagnolo peraltro appare complicato tuttavia esistono altre opportunità per la società del presidente Andrea Agnelli. ‘Tuttosport’ ha fatto il punto sulle strategie offensive della Juventus.

Calciomercato Juventus, Milik è il preferito per l’attacco, tra le alternative pure Arnautovic e Muriel

La Juventus maneggia diverse opzioni per l’attacco. Il favorito della dirigenza rimane Arek Milik, ex Napoli ora al Marsiglia. Ben posizionata pure la candidatura di Memphis Depay che potrebbe liberarsi dal Barcellona prima della fine del calciomercato.

Oltre a queste due però c’è anche l’ipotesi Marko Arnautovic, come scrive ‘Tuttosport’. Per caratteristiche tecniche e fisiche, l’austriaco è il tipo di calciatore che piace tanto a Max Allegri. Il Bologna però continua a reputare incedibile il suo calciatore. La trattativa con la formazione felsinea non è semplice e passa anche attraverso l’apertura dei rossoblù all’inserimento nella trattativa di Daniele Rugani come pedina di scambio.

Sullo sfondo, poi, rimane pure Luis Muriel. Anche il colombiano è ormai da tempo nel mirino della dirigenza juventina. Il calciatore ha caratteristiche più simili a Depay ed è un altro elemento che fa gola ai bianconeri, che non hanno mai completamente abbandonato la pista.