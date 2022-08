“Costa troppo”: Milan, Maldini non ci sta e cambia obiettivo

Paolo Maldini ha individuato l’alternativa al centrocampo del Milan: il dt converge nuovamente l’interesse dei rossoneri in Francia

Con l’Atalanta, la squadra di Stefano Pioli ha interrotto la propria striscia vincente. I rossoneri hanno evitato la sconfitta con il gol di Bennacer ma non è bastato per mantenere la testa della classifica. Pochi drammi comunque in casa milanista. Il campionato è appena all’inizio e la corsa per il titolo si deciderà soltanto più avanti.



Chiude tra poco invece il calciomercato. Ed è qui che si sofferma l’attenzione di Paolo Maldini e del suo staff. Il direttore tecnico rossonero ha individuato la necessità di aggiungere un altro centrocampista alla rosa di Pioli. Considerate le difficoltà ad arrivare a Onyedika, il Milan prova l’affondo su un nuovo obiettivo.



Calciomercato Milan, difficile arrivare ad Onyedika: Maldini vira su Onana, offerta da 6 milioni di euro al Bordeaux

La pista per Raphael Onyedika, come scrive ‘Tuttosport’, si sta rivelando abbastanza complicata per i rossoneri. Paolo Maldini ha presentato una proposta da 6.5 milioni di euro al Midjtylland ma il club danese non concede sconti e continua a chiuderne 8 più bonus.



Viste le difficoltà riscontrate a raggiungere il giocatore, Maldini è tornato su Jean Onana, camerunese classe 2000 già accostato al Milan in precedenza. Il giocatore è precipitato in Ligue 2 con il Bordeaux al termine della passata stagione e potrebbe cambiare aria. I rossoneri hanno fatto un’offerta da 6 milioni di euro per Onana: la richiesta dei francesi è di 10.



La trattativa pertanto potrebbe concludersi a metà strada, specie alla luce del fatto che il Bordeaux non versa economicamente in buone acque. Per il Milan, sullo sfondo, resiste poi anche l’alternativa Aster Vranckx del Wolfburg.