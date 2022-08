Roma, tegola Wijnaldum: spunta la soluzione interna, tifosi spiazzati

La Roma di Mourinho potrebbe concentrarsi tra i profili già presenti in rosa per sopperire alla lunga assenza di Wijnaldum per infortunio

Due vittorie di misura nelle prime due giornate. Forse per il momento la Roma di Mourinho non è entusiasmante ma sicuramente solida. La strada intrapresa dalla formazione giallorossa è quella corretta ma bisogna aspettare i confronti contro le avversarie candidate allo scudetto per valutare il reale valore della rosa giallorossa.

Non è comunque un periodo semplice per i giallorossi dal punto di vista fisico. L’infortunio alla spalla di Nicolò Zaniolo ha seguito soltanto di qualche ora quello di Georginio Wijnaldum. Soprattutto l’infortunio di quest’ultimo, appena arrivato dal PSG, ha creato delusione e scoramento. Lo stop per l’olandese sarà lungo e adesso la Roma cerca un sostituto. Sostituto che potrebbe già avere in casa.

Calciomercato Roma, il rinforzo per sostituire Wijnaldum è già in casa: fiducia a Bove

Georginio Wijnaldum tornerà in campo soltanto nel 2023. La Roma dunque dovrà rinunciare a lungo al centrocampista prelevato dal PSG per aggiungere qualità al gioco. A questo punto la società giallorossa è al lavoro per comprendere come muoversi per terminare la rosa.



Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la soluzione potrebbe essere interna. I giallorossi sembrano essere intenzionati a dare fiducia a Edoardo Bove. Il giovane centrocampista piace a Mourinho che lo ha tenuto in considerazione già durante la scorsa stagione. Per questo motivo dunque il quarto centrocampista della Roma potrebbe essere proprio lui.



In questo caso, Pellegrini abbasserebbe il suo raggio d’azione, arretrando in mediana. Una soluzione che la Roma sta prendendo seriamente in considerazione, come spiega la ‘rosea’. Il capitano giallorosso garantirebbe la qualità persa con l’infortunio di Wijnaldum mentre per Bove crescerebbero le responsabilità.