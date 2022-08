Salernitana, doppio colpo dal Torino: Iervolino punta Izzo e Verdi

Salernitana, asse di mercato con il Torino: il presidente Danilo Iervolino ha puntato Izzo e Verdi, la strategia dei campani.

Il Torino, dopo i quattro punti conquistati in due partite contro Monza e Lazio, vuole regalare a Juric i colpi richiesti per potenziare la rosa. La strada è liberarsi di alcuni esuberi come Izzo, Verdi e Zaza, giocatori che guadagnano tanto per le casse del Toro e sono ai margini per le idee di Juric.

Verdi vuole tornare a Salerno, è un’idea che circola da mesi ma che non ha ancora trovato la forma giusta per diventare concreta. È una possibilità aperta fino a fine mercato, il giocatore spinge per tornare da Nicola che l’ha valorizzata e la Salernitana, che non ha ancora fatto un gol in questo campionato, ha bisogno di un po’ di qualità in più.

Calciomercato Salernitana: Verdi può tornare, piace anche Izzo

Il club del presidente Iervolino pensa al colpo a titolo definitivo, è pronto ad investire 2,5 milioni di euro per Verdi chiedendogli, però, di spalmarsi il suo ingaggio di 2 milioni su più stagioni. La Salernitana pensa anche ad Izzo che ha cambiato procuratore, si è affidato a Vincenzo Pisacane, l’agente di Lorenzo Insigne.

Piace all’Udinese di Sottil, sarebbe perfetto per la difesa a tre dei friulani, allo Spezia e proprio alla Salernitana. Zaza fa fatica a trovare offerte, c’è un’ipotesi Parma ma dovrebbe abbassarsi l’ingaggio, elevato per un club di Serie B.