“In città per visite e firma”: Calciomercato Udinese, il nuovo colpo

Calciomercato Udinese, il rinforzo per la corsia di destra che Sottil stava aspettando è appena arrivato in città: imminenti visite e firma.

L’Udinese, ancora in attesa di alcuni rinforzi mirati, può adesso finalmente gioire. E con la squadra può gioire ora anche il suo allenatore Andrea Sottil. Il giocatore richiesto è, infatti, appena arrivato in città e ad attenderlo ci sono visite mediche e firma. Manca davvero poco per l’ufficialità.

L’Udinese ha intrapreso il percorso in Serie A con Andrea Sottil in panchina registrando una sconfitta, alla prima contro il Milan, e un pareggio, alla seconda contro la Salernitana. La squadra, quindi, deve ancora ingranare nel migliore dei modi e la società sta lavorando in questo senso per andare a portare nel gruppo innesti mirati.

Da andare a riempire, in tale ottica, c’è il (grande, vista la scorsa stagione) vuoto lasciato da Nahuel Molina. Il terzino destro ha detto addio al club per trasferirsi all’Atletico Madrid. Ma anche il vuoto lasciato da Brandon Soppy, trasferitosi alla corte di Gasperini. Per l’Udinese, però, è arrivato proprio pochi minuti fa in città il sostituto prediletto: si tratta di Kingsley Ehizibue.

Calciomercato Udinese, è arrivato in città Kingsley Ehizibue: lo attendono visite mediche e firma

Come riferito solamente pochi minuti fa dal giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, quindi: “Per l’Udinese, Kingsley Ehizibue è attivato a Udine. In arrivo per lui visite mediche e firma“. Il terzino destro, classe 1995, andrà a sostituire l’argentino Nahuel Molina e il francese Brandon Soppy.

Il giocatore di nazionalità tedesca è arrivato a Udine e, dopo aver svolto le visite mediche di rito, firmerà il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. Salutando, di rimando, il Colonia dove era approdato nel 2019. Sarà perciò presto a disposizione di Andrea Sottil.