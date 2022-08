Inter, mani nei capelli per i tifosi: può succedere l’imprevedibile

Calciomercato Inter, il club lavora per un ultimo rinforzo da portare nella zona difensiva: gli agguati dall’estero, però, non accennano ad arrendersi. Le ultime.

L’Inter lavora sul mercato per andare a coprire il vuoto lasciato in difesa dalla partenza di Andrea Ranocchia. Alla squadra di Simone Inzaghi, quindi, manca ancora un ultimo tassello per chiudere questa finestra di mercato senza rimorsi. Ma, dall’estero, la volontà di sottrarre al club nerazzurro il cartellino del giocatore continua a essere costante. Le ultime.

Marotta e Ausilio lavorano per rendere completo, in tutto e per tutto, il gruppo da consegnare nelle mani di Simone Inzaghi. Il lavoro del tecnico con la squadra procede ormai da settimane, complice anche l’anticipo dell’inizio di questa stagione.

Da un lato c’è quindi l’Inter che vorrebbe solamente portare a termine un’ultima operazione in entrata. Mentre, dall’altro lato, resta il Paris Saint-Germain che continua a vedere in Milan Skriniar il rinforzo ideale per la propria difesa. Ecco le ultime in merito all’eventuale operazione.

Calciomercato Inter, la ‘minaccia’ del PSG resta in agguato per Skriniar: nuova offerta per il difensore

Secondo quanto riferito, quindi, da ‘L’Equipe’, il PSG non si arrende all’idea di non poter avere Milan Skriniar in squadra per questa stagione già in corso e per quelle che verranno. “Infastidito dalla testardaggine della dirigenza Inter nel dire no a 55 milioni di euro più un giocatore, Al-Khelaifi ha fatto capire al club nerazzurro che si sarebbe preso Skriniar a zero”.

“Presa come una minaccia – si legge ancora sul quotidiano francese – l’Inter ha chiuso la trattativa. Ora nuova offerta: 60 milioni di euro più un giocatore“. Il PSG e il suo presidente Al-Khelaifi, dunque, non demordono. I tifosi nerazzurri vengono perciò nuovamente colti alla sprovvista e attendono di capire cosa succederà.