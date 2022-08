Calciomercato Inter, l’intesa è vicina: colpo in chiusura per mister Inzaghi

Inter, l’affare più chiacchierato degli ultimi giorni sembra essere in chiusura: arriva una buona notizia per mister Simone Inzaghi.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per affrontare il prossimo match di campionato. Il club nerazzurro, dopo i successi nelle prime due giornate di Serie A 2022/2023, si gode il primato in classifica generale condiviso con il Napoli di Luciano Spalletti e la Roma di Josè Mourinho.

Simone Inzaghi, però, sa che la sua squadra ha ancora bisogno di qualcosina per essere al completo. Sebbene siano arrivati a Milano Lukaku, Bellanova, Asllani, Mkhitaryan, Onana, il tecnico dei nerazzurri è al lavoro fianco a fianco con la dirigenza per chiudere l’arrivo di un nuovo difensore.

Calciomercato Inter, intesa con Acerbi

Nella giornata di ieri è piombato nella sede dell’Inter il procuratore Federico Pastorello, agente tra gli altri di Francesco Acerbi. Il difensore di proprietà della Lazio è in uscita dal club biancoceleste dopo le frizioni con l’ambiente e con la tifoseria.

Dopo il vertice di ieri, come riferito dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sembrerebbe essere stata raggiunta l’intesa per il trasferimento di Acerbi a Milano. Nonostante la fumata bianca sia vicina, l’operazione non è ancora stata conclusa. Il motivo? Il preferito resta Trevoh Chlaboah, ventitreenne del Chelsea. Con i Blues, però, andrebbe trovata ancora la quadra per provare a definire l’affare. In ogni caso, l’obiettivo dell’Inter resta quello di chiudere per un difensore prima che arrivi il gong finale e sia troppo tardi.