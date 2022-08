Galtier vuole toglierlo dal mercato: PSG, annuncio perentorio

Dalla Francia la notizia appare certa: Galtier fa retromarcia e per la propria squadra chiede la permanenza di un giocatore in particolare. Ecco di chi si tratta.

Il PSG, con il suo nuovo progetto tecnico, continua a costruire una squadra che possa essere sempre di più a misura del nuovo tecnico Christophe Galtier. Tra cessioni illustri e rinforzi desiderati, è arrivata la netta richiesta da parte del tecnico. Si va verso la permanenza di un giocatore in particolare.

Il Paris Saint-Germain, con l’obiettivo principale della vittoria della Champions League, oltre che della vittoria della Ligue1, procede a ritmi serrati con gli impegni da affrontare nella stagione 2022/23 e con le operazioni di mercato.

Christophe Galtier sta, in questo senso, infatti facendo le proprie valutazioni e, anche sugli elementi che ha già in rosa, sta cercando di compiere i diversi ragionamenti nel modo migliore possibile. A tal proposito, un giocatore che è stato per diverso tempo visto come partente sul mercato, adesso può a sorpresa restare. Ecco le ultime.

Calciomercato PSG, la richiesta di Galtier alla società è netta: Danilo Pereira va perciò verso la permanenza

Come riferito da un noto profilo ‘Twitter’ francese, quindi, in Francia sono sicuri: “Christophe Galtier ha chiesto alla sua dirigenza di rimuovere Danilo Pereira dalla lista dei trasferimenti, ad annunciarlo e a dare la notizia è stato ‘Le Parisien'”. Il mediano, classe 1991, può perciò a sorpresa restare a Parigi e anche, a questo punto, diventare un perno importante della squadra.

“Probabilmente il giocatore potrebbe ora restare al PSG, almeno secondo le ultime apprese. È questa una cosa buona o cattiva secondo voi?”, conclude via social ‘La Source Parisienne’ che lascia ai tifosi, e in generale agli appassionati di calcio, il compito di rispondere al quesito. Le sorprese sul mercato non finiscono mai ma, stavolta, per Danilo Pereira la risposta per il futuro potrebbe essere quella della permanenza.