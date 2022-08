Ora Mourinho complica tutto: mercato Juventus, ostacolo improvviso

La Juventus sfiderà la Roma sabato, ma Mourinho sta cercando di battere i bianconeri anche in sede di mercato.

Dopo aver vinto 3-0 contro il Sassuolo di Alessio Dionisi nel primo turno di campionato, la Juventus ieri sera non è andata oltre il pareggio con la Sampdoria. I bianconeri, infatti, hanno pareggiato 0-0 contro gli uomini di Giampaolo, ma soprattutto hanno mostrato più di qualche carenza a livello di gioco.

La ‘Vecchia Signora’ è stata molto criticata per la prestazione contro i doriani, anche se bisogna dire che Allegri deve fare a meno di quasi tutto il mercato di questa sessione di mercato. Il tecnico toscano, di fatto, non può usufruire dei nuovi arrivi, tranne Bremer, visto che sono out per infortunio sia Paul Pogba che Angel Di Maria.

Dopo il pareggio di ieri contro la Sampdoria, la Juventus è ora chiamata ad una partita molto difficile. Gli uomini di Allegri, infatti, sfideranno sabato all’Allianz Stadium la Roma di José Mourinho. Tuttavia queste due squadre si stanno sfidando anche per un calciatore in sede di calciomercato.

Mercato Juventus, Mourinho vuole strappare Paredes ai bianconeri

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, la Roma si è inserita tra la Juventus e Leandro Paredes. Dopo l’infortunio di Wijnaldum, Mourinho ha di fatto chiesto l’acquisto di un centrocampista. I bianconeri sono da tempo sulle tracce dell’argentino, ma devono ancora trovare un accordo con il PSG.

La Juventus, infatti, vuole prendere Paredes in prestito con obbligo di riscatto, anche se il PSG vuole cedere il centrocampista solo a titolo definitivo. La Roma, quindi, potrebbe proprio approfittare di questa fase di stallo tra la ‘Vecchia Signora’ ed i parigini. Per l’argentino sarebbe un ritorno in giallorosso, considerando che ha giocato nel club capitolino tra il 2014 ed il 2017.