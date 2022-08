Mercato Roma, sfuma il pupillo di Mourinho: a breve sarà ufficiale

Dopo gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo, per la Roma di José Mourinho sono arrivate delle brutte notizie anche in sede di mercato.

L’unica notizia positiva per la Roma in questi giorni è stata sicuramente la vittoria per 1-0 contro la Cremonese di Massimiliano Alvini. I giallorossi, infatti, hanno sofferto contro il team lombardo, ma sono comunque riusciti ad ottenere un importante successo grazie al colpo di testa di Smalling.

Tuttavia il match contro la Cremonese non ha portato con sé soli i tre punti, ma anche l’infortunio di Nicolò Zaniolo. Il calciatore italiano, di fatto, contro i grigiorossi ha riportato un un infortunio alla spalla sinistra che lo farà stare lontano dai campi per circa tre settimane.

Il ko di Zaniolo si va ad aggiungere a quello ben più grave di Georginio Wijnaldum. L’olandese, infatti, starà fuori almeno per due mesi e mezzo, considerando che ha subito in allenamento una frattura scomposta della tibia destra. Oltre a questi due infortuni, per Mourinho sono arrivate delle brutte notizie anche in sede di calciomercato.

Mercato Roma, brutte notizie per Mourinho: Bailly sarà un giocatore del Marsiglia

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports UK’, infatti, Eric Bailly sarà a breve un nuovo calciatore del Marsiglia. I francesi, dopo aver trovato l’accordo nei giorni scorsi con il Manchester United, sono riusciti a trovare un’intesa definitiva anche con il centrale. L’ivoriano si trasferirà in Ligue1 con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League del team di Tudor.

La Roma, quindi, dovrà cercare di prendere un altro giocatore per rafforzare il reparto centrale difensivo. Bailly, infatti, era stato più volte accostato nelle scorse settimane ai giallorossi, visto che lo stesso Mourinho fece di tutto per strapparlo nel 2016 dal Villarreal per poi portarlo allo United.