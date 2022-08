Calciomercato, è fatta: tutto vero, ad ore l’arrivo in Italia del campione

Calciomercato Serie A, il grande colpo ora è più vicino che mai per il club italiano: ad ore il calciatore sarà in Italia.

L’operazione tanto attesa ora sta per diventare realtà. Il campione è atteso in Italia e quindi in Serie A già nelle prossime ore. Dopodiché per lui sono previste le visite mediche e la firma con quello che sarà il suo nuovo club. L’entusiasmo dei tifosi ora è alle stelle.

L’arrivo di Samuel Umtiti è ormai questione di pochissimo. Il Lecce sta, infatti, per accaparrarsi il suo cartellino. L’approdo in Serie A è quindi sempre più vicino, dal momento che il suo sbarco in Italia è solamente questione di ore.

Come riferito da Gianluca Di Marzio e ‘Sky Sport’, infatti, l’atterraggio e quindi l’arrivo del campione del Barcellona in Italia è previsto per la giornata domani. Tutto pronto per le visite mediche e, di conseguenza, per la firma del nuovo contratto previsto.

Calciomercato Lecce, è fatta per Umtiti: atteso già domani in città per visite mediche e firma

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a ‘Sky Sport’ e tramite il proprio profilo ‘Twitter’, quindi: “L’arrivo di Umtiti in Italia dal Barcellona è previsto per domani. Il giocatore firmerà quindi con il Lecce. I club si stanno scambiando in questo momento gli ultimi documenti”.

“Il calciatore – viene aggiunto dal giornalista – arriverà in prestito secco, con il club blaugrana che pagherà l’intero ingaggio da venti milioni di euro lordi. Il Lecce si riserverà dei bonus da versare al Barcellona in base al numero di presenze per il colpo più importante del mercato del club pugliese”.