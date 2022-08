Mauro Icardi è pronto al cambio maglia: la destinazione spiazza tutti

L’attaccante Mauro Icardi ha trovato uno sbocco in un torneo meno glamour: la carriera del calciatore argentino proseguirà fuori dal PSG

Nuova avventura alle porte per Mauro Icardi. L’attaccante argentino come è ormai risaputo lascerà il PSG in questa sessione di mercato. Il calciatore è ormai totalmente fuori dai progetti della squadra parigina. Questa volta però l’ex Inter terminerà lontano dai riflettori.

Il calciatore, che negli ultimi anni si è guadagnato molte più volte le prime pagine delle cronache rosa, dovrebbe ricominciare quasi da zero. Una soluzione meno glamour delle precedenti ma che può tornare utile per provare a rilanciare una carriera arrivata ai minimi storici.

PSG, Icardi ad un passo dall’addio: Campos sta definendo il prestito dell’argentino al Galatasaray

Mauro Icardi vive ormai da diverso tempo ai margini della rosa del PSG. L’attaccante argentino è stato tenuto fuori da Galtier. Il club parigino ne ha minacciato pure l’inserimento nella lista per la squadra B militante nei campionati minori. Ora, però, il futuro dell’ex Inter potrebbe aver trovato uno sbocco.

Secondo quanto riferito da ‘L’equipe’, infatti, il Galatasaray ha presentato un’offerta per il passaggio a titolo temporaneo del calciatore. Il direttore sportivo Luis Campos dovrà sistemare i dettagli relativi all’operazione tuttavia la strada verso la Turchia per Icardi sembra spianata.

Nelle scorse settimane, per lui si era parlato pure dell’interessamento del neopromosso Monza. La suggestione estiva sembra essere ormai definitivamente tramontata, anche in considerazione del fatto che i brianzoli hanno deciso di buttarsi su Andrea Petagna, arrivato dal Napoli.

Per Icardi, dopo Spagna, Italia e Francia si stanno per aprire le porte di un nuovo campionato, la Superlig. Il calciatore nelle ultime tre stagioni si è espresso ben al di sotto degli standard ai quali aveva abituato durante la sua parentesi interista prima dell’ultima stagione.