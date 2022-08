Calciomercato Roma, il sostituto di Wijnaldum può essere un ex Serie A

Roma, la dirigenza capitolina al lavoro per cercare il sostituto di Wijnaldum. Tiago Pinto ha individuato un ex Serie A.

La Roma di Josè Mourinho è al lavoro per rinforzare la rosa. Dopo l’infortunio di Georgino Wijnaldum che si è fratturato la tibia durante uno scontro in allenamento con Felix Afena Gyan, il club giallorosso è costretto a correre ai ripari. Lo Special One deve fare i conti con quella che potrebbe essere una vera e propria emergenza.

Il centrocampista ex Paris Saint-Germain, infatti, con ogni probabilità, tornerà in campo solamente nel 2023. Una brutta gatta da pelare per il tecnico e per la società, costretta ora a ricorrere nuovamente al mercato in entrata per coprire il buco lasciato vuoto dall’ex PSG.

Calciomercato Roma, trovato il sostituto di Wijnaldum

I Friedkin e Tiago Pinto sono chiamati ad un ulteriore sforzo per non mettere nei guai Mourinho e per evitare di compromettere il buon inizio in campionato. I giallorossi, infatti, nelle prime due uscite hanno collezionato due vittorie. Sei punti che consentono ai capitolini di restare appollaiati in cima alla classifica generale insieme a Inter e Napoli.

La priorità resta trovare un sostituto di Wijnaldum e per farlo bisognerà fiondarsi sul mercato in entrata nel minor tempo possibile. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino anche l’ex Napoli Allan Marques. Il centrocampista dell’Everton è in rotta di collisione con il club inglese ed è tra i profili proposti alla dirigenza della Roma. Il suo cartellino, al momento, ha un costo che si aggira attorno ai 10 milioni di euro.