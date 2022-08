“È fatta”: calciomercato Genoa, la Serie B è più stellare che mai

Dopo Fabregas al Como altro top in arrivo in Serie B. Il Genoa piazza un grandissimo colpo, adesso la serie cadetta è più stellare che mai.

Sta nascendo una Serie B estremamente interessante, almeno a livello di qualità. Il Genoa ha infatti messo a segno un grandissimo colpo, un calciatore certamente di categoria superiore, che va ad unirsi a tutti gli altri calciatori top che in questo mercato hanno deciso di andare a giocare nella serie cadetta.

Nonostante la clamorosa e amara retrocessione, il Grifone sta mostrando di avere grandi ambizioni. La proprietà è concentrata per un immediato ritorno in massima serie e per questo ha piazzato un colpo di grandissimo livello: l’ex Roma e Cagliari Kevin Strootman.

Il collega di Sky Gianluca Di Marzio annuncia sul suo sito ufficiale: “E’ fatta!”. Una notizia che certamente farà felici i tifosi rossoblù ancora scottati dalla retrocessione in cadetteria. Per Strootman si tratta di un ritorno visto che nella seconda metà della stagione 2020/21 aveva già vestito la maglia del Genoa. Il calciatore, di proprietà del Marsiglia, si trasferisce in Liguria con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

Serie B, Strootman al Genoa e non solo: cadetteria stellare!

L’arrivo del centrocampista olandese classe ’90 è solo l’ultimo grande acquisto in cadetteria. Il Como qualche settimana fa aveva presentato Cesc Fabregas, mentre già dallo scorso anno Gianluigi Buffon difende i pali del Parma.

Sempre il Como, la cui proprietà è una tra le più ricche d’Europa, ha ingaggiato anche Baselli, il quale arriva da un Cagliari che ha una rosa tutt’altro che ridimensionata dopo la discesa in Serie B. I sardi infatti, nonostante la retrocessione, hanno mantenuto fino a questo momento in rosa molti big tra cui Nandez, Pavoletti e Lapadula.