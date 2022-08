Cessioni Juve, il calciomercato non è ancora finito: può partire in prestito

La Juve, a poco più di una settimana dalla conclusione del mercato, resta un cantiere aperto. Un centrocampista verso la cessione.

Continuano ad essere ore di profonda riflessione in casa Juventus. L’incontro andato in scena alla Continassa tra la dirigenza e Massimiliano Allegri è stato interlocutorio e non ha prodotto l’accelerazione decisiva in ottica mercato. L’unica novità emersa è che Arkadiusz Milik, nelle preferenze bianconere, ha ormai superato (in maniera quasi definitiva) Memphis Depay per una serie di motivi.

Il primo è legato ai costi delle due operazioni. L’olandese vuole un contratto biennale da 7.5 milioni più ricchi bonus mentre il polacco si “accontenterebbe” di una cifra nettamente inferiore (3.5). Anche portarlo via da Marsiglia non sarebbe troppo dispendioso: i francesi sono disposti a cederlo con la formula del prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 8. L’ex Napoli poi, rispetto a Depay, conosce già bene la Serie A e secondo la Juventus possiede tutte le caratteristiche per sostituire quando necessario Dusan Vlahovic o giocare insieme a lui.

Le valutazioni, in ogni caso, proseguiranno perché le risorse economiche a disposizione del club sono limitate e a centrocampo (alla luce della deludente prestazione offerta sul campo della Sampdoria) qualcosa dovrà essere fatto. Il sogno resta Leandro Paredes tuttavia la mancata partenza di Adrien Rabiot ha complicato tutto. Ecco perché ora, a salutare la compagnia, potrebbe essere Nicolò Fagioli.

Juve, Fagioli verso l’addio: in fila c’è mezza Serie A

Il classe 2001, al contrario di Fabio Miretti e Nicolò Rovella, non è stato impiegato nelle prime due gare di campionato. Segnale evidente di come il tecnico Allegri non lo consideri fondamentale. Per lui, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, si sono fatte avanti diverse squadre di Serie A tra cui la Cremonese in cui Fagioli ha già giocato nell’ultima stagione mettendo a referto numeri importanti (3 reti e 7 assist in 33 apparizioni nel torneo cadetto).

Alla finestra ci sono poi pure l’Empoli, la Sampdoria ed il Monza (che di recente ha provato a prendere senza successo Rovella). La situazione è in divenire. A breve infatti il procuratore del calciatore Andrea D’Amico incontrerà la dirigenza al fine di fare il punto della situazione e capire quali sono intenzioni della società. La Juventus, a poco più di una settimana dalla conclusione del mercato, resta un cantiere aperto.