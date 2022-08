Salernitana, l’infortunio è una mazzata: Iervolino e Nicola spiazzati

Bruttissime notizie per la Salernitana. L’infortunio è più grave del previsto e rappresenta una vera e propria mazzata per tecnico e società.

La Salernitana è ancora alla ricerca della prima vittoria. Dopo la brillantissima salvezza ottenuta lo scorso anno all’ultima giornata, con tanto di rimonta in classifica, i granata hanno iniziato questa Serie A 2022/23 con una sconfitta e un pari.

La sconfitta contro la Roma è stata seguita dal pari contro l’Udinese. Risultato che ha portato i primi tre punti in classifica. A preoccupare, e a far guardare al mercato, però è una po’ la sterilità in attacco, visto che fino a questo momento i granata non sono ancora riusciti, assieme ai tre punti, a trovare la via del gol.

Certamente Nicola e i suoi proveranno ad andare in gol, cosa propedeutica per centrare i primi tre punti, nel prossimo match contro la Salernitana. Uno scontro salvezza che alla lunga, visti gli obiettivi sostanzialmente simili della due squadre, potrebbe pesare molto. Scontro che però vedrà tra gli assenti il centrocampista Ivan Radovanovic.

Salernitana, out Radovanovic: il responso dei medici

A comunicare l’assenza del centrocampista serbo ex Chievo e Genoa è stata la stessa Salernitana tramite un comunicato ufficiale. Nel consueto report giornaliero dell’allenamento i granata hanno comunicato anche gli esiti degli esami radiologici di Radovanovic. Il calciatore, dopo aver saltato la prima giornata, è uscito all’intervallo del match contro l’Udinese.

Per il classe ’88, arrivato a Salerno lo scorso Gennaio nella rivoluzione susseguente il cambio di proprietà, si tratta di una lesione al polpaccio della gamba destra. Infortunio che certamente lo terrà lontano per qualche tempo dai campi di gioco. All’allenamento lavoro specifico per Bohinen, Kastanos, Lovato, Pirola e Ribery, mentre il resto del gruppo squadra ha svolto la seduta normalmente agli ordini di mister Nicola.