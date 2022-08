Gioia in arrivo per Mihajlovic: Bologna, ecco il regalo all’improvviso

La sessione di calciomercato del Bologna si concluderà con un affare piuttosto importante, che soddisfa il tecnico Mihajlovic per la nuova stagione appena iniziata.

Una sconfitta contro la Lazio e un pareggio contro il Verona, poi l’appuntamento col Milan, ultimo campione d’Italia, sabato sera. Per il Bologna la stagione di Serie A è iniziata decisamente in salita. Tuttavia, Sinisa Mihajlovic può comunque sorridere, perché la società negozia un tesseramento dal Bayern Monaco e un maxi-contratto fino al 2026.

Il giocatore che presto atterrerà in Italia è Joshua Zirkzee. Si tratta dell’olandese di origini congolesi e nigeriane in forza nella formazione bavarese e classe 2001. Il giocatore ha già un passato in Italia, poiché è stato al Parma nel 2021 in prestito, ma in pratica non è stato mai apprezzato poiché infortunatosi e quindi rientrato alla base, dopo aver terminato la stagione anzitempo.

I contatti col Bologna si sono intensificati nelle ultime ore. Il Bayern Monaco ha subito chiarito il valore di 10 milioni di euro del cartellino e nel frattempo i bavaresi sono stati in contatto anche con l’Anderlecht, che l’aveva avuto in prestito e con l’interesse di mantenerlo in rosa.

Bologna, Zirkzee del Bayern Monaco molto vicino: le ultime

Secondo le informazioni condivise da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato su ‘Twitter’, l’affare sarebbe in fase di definizione per i 10 milioni di euro richiesti dai tedeschi, bonus inclusi. I summit delle ultime ore avrebbero riscosso il successo sperato e il giovane attaccante firmerebbe un contratto fino al 2026.

Anche Brugge, l’Anderlecht, lo Stoccarda avevo pensato al giocatore offensivo, ma il Bologna è stato decisamente più convincente. La società ha deciso di non perdere tempo, dopo averci lavorato già nelle ultime settimane ma senza affondare il colpo in attesa di Josip Ilicic. A quanto pare i rossoblù hanno deciso di accantonare l’idea dello sloveno, ancora troppo ferma, e puntare tutto su un talento di prospettiva ma ciò di discreta esperienza.