Mercato Bologna, colpo dalla Juve e le novità su Barrow

Il mercato del Bologna potrebbe scaldare i motori in vista dei prossimi giorni. Il club rossoblù potrebbe puntare l’indice con forte decisione su un centrale difensivo e un nuovo attaccante. Attenzione alla situazione Barrow

Il Bologna potrebbe cambiare marcia in vista dei prossimi giorni per cercare di puntellare la rosa prima della fine del calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoblù potrebbero bussare alla porta della Juventus per chiedere nuovamente Rugani ai bianconeri.

Operazione complicata, ma non impossibile, tutto dipenderà dai movimenti della Juventus e dal possibile affondo su un nuovo centrale difensivo che possa consentire ad Allegri di completare la prima linea in caso di cessione di Rugani. Escluso il possibile scambio con Arnautovic: il centravanti austriaco resterà a Bologna.

Discorso diverso per Barrow. L’ex Atalanta, come sottolineato dal suo agente ai microfoni de “Il resto del Carlino”, potrebbe lasciare Bologna dopo un inizio di stagione deludente. Mihajlovic continua a non considerare il giocatore un perno fondamentale del suo attacco, aspetto che potrebbe aprire all’addio immediato del giocatore.

Mercato Bologna, per l’attacco piace Zaza

In caso di addio di Barrow, corteggiato dal Torino, il Bologna potrebbe spingere il piede sull’acceleratore su Zaza. L’attaccante granata rispecchierebbe il profilo ideale per completare il reparto offensivo rossoblù in vista del proseguimento della stagione. Mihajlovic avrebbe già dato il suo ok.

Rugani più Zaza: potrebbe essere questa la doppia mossa del Bologna a una settimana dalla fine del mercato. Arnautovic, come detto, non lascerà l’Emilia Romagna nelle battute finali dell’attuale sessione del calciomercato estivo.