Inter, ora i tifosi tornano a tremare: anche Inzaghi in ansia

Sembrava essersi ormai esclusa la possibilità della cessione del giocatore dell’Inter, ma i sorteggi di Champions League potrebbero aver scosso la situazione.

Campionato e Champions League nel corso della finestra estiva di trasferimenti fa sì che la condizione di ogni giocatore sia realmente precaria, fino a quando sarà terminata la sessione di calciomercato. Ciò spaventa i tifosi e tiene anche gli allenatori sull’attenti, pronti ad adottare misure di emergenza o nuovi moduli.

A questa amministrazione straordinaria è chiamato anche Simone Inzaghi, perché il futuro di Milan Skriniar non sembra essere tanto deciso quanto si pensava fino ad alcuni giorni fa.

Con il contratto in scadenza nel giugno del 2023 e una volontà in attesa, era stata l’Inter a fare il passo decisivo, togliendo il difensore dal mercato e provando a sottoporgli un rinnovo con adeguamento contrattuale. Tuttavia, il PSG non pare aver scartato del tutto l’idea.

Inter, il PSG non ha dimenticato Skriniar: le ultime

Ai gironi di Champions League, secondo il verdetto delle urne, il PSG dovrà sfidare Juventus, Benfica e Maccabi Haifa in un gruppo che si preannuncia piuttosto ostico. Questa volta i parigini non vogliono cadere negli errori di sempre e farsi trovare il più pronti possibile per arrivare in fondo alla competizione. Pertanto, gli ultimi giorni di mercato saranno fondamentali.

A ‘l’Equipe’, il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, presente ai sorteggi, ha risposto ad alcune domande, fra cui una relativa a Skriniar dell’Inter: “Se riusciamo a ingaggiare un giocatore, ve lo diremo sui media. Non preoccupatevi”. Parole ironiche ma che comunque non hanno rappresentato una netta chiusura, e ciò fa pensare che l’idea sia ancora in piedi. L’Inter resta sull’attenti, anche perché proprio il corteggiamento da parte dei francesi, potrebbe inibire il rinnovo se non addirittura la permanenza del difensore slovacco per questa stagione.