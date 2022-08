Il sorteggio di Champions League regala brutte sorprese all’Inter. Gironi comunque insidiosi per le altre italiane Juventus, Milan e Napoli.

È andato in scena nella serata di oggi a Istanbul, Turchia, il sorteggio valido per la UEFA Champions League 2022/2023. Quattro le squadre italiane in corsa, in lizza per un trofeo che la nostra Serie A non si aggiudica ormai dal lontano 2010.

Allora fu l’Inter di José Mourinho ad alzare al cielo la “coppa dalle grandi orecchie”, completando un Triplete entrato nella leggenda dello sport più popolare al mondo. Da allora è stato un dominio di Spagna (5 volte il Real Madrid, 2 il Barcellona), Inghilterra (Chelsea 2 volte, Liverpool) e Germania (Bayern Monaco in 2 occasioni) mentre il calcio italiano si è dovuto accontentare di due finali perse dalla Juventus.

Difficile che la storia possa cambiare con l’edizione di quest’anno, considerando come anche l’ultimo calciomercato abbia evidenziato la sempre più netta distanza tra la Serie A e il calcio d’élite. Certo è che un sorteggio benevolo avrebbe aiutato, ma non è andata così bene alle nostre rappresentanti.

Sorteggio Champions: Inter nei guai, insidie anche per le altre italiane

Non è andata particolarmente bene proprio all’Inter. Il club nerazzurro, che sul mercato cerca ancora un difensore per completare la rosa, è finito nel difficilissimo Gruppo C che comprende Bayern Monaco, Barcellona e il modesto Viktoria Plzen. Difficile puntare al 2° posto con due corazzate come i campioni di Germania e i blaugrana.

Gruppo A per il Napoli, che per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta dovrà avere la meglio su Ajax, Liverpool e Rangers Glasgow. Obiettivo difficile, certo non impossibile considerando che i Lancieri sono comunque inferiori sulla carta tecnicamente e che i Reds di Klopp non hanno iniziato la stagione in modo molto brillante.

Guai sottovalutare gli avversari però. Un discorso che vale anche per la Juventus, che oggi sorride non solo per l’arrivo di Milik ma anche per un sorteggio tutto sommato benevolo. Vero è che i bianconeri dovranno vedersela nel gruppo H con il titanico PSG di Messi, Neymar e Mbappé, ma Benfica e Maccabi Haifa non sono certo ostacoli insormontabili, anche se i portoghesi andranno presi con le molle.

Il Milan campione d’Italia dovrà vedersela con il Chelsea di Tuchel, ormai da anni tra le squadre di vertice in Europa e tra gli ovvi favoriti per la vittoria finale, mentre in questo caso il Red Bull Salisburgo e la Dinamo Zagabria, pur partendo dietro, potrebbero risultare avversarie più insidiose di quanto non possa sembrare in un primo momento.