“A breve…”: girone da incubo in Champions, l’Inter reagisce sul mercato

Il girone capitato all’Inter in Champions League è piuttosto duro e la società già pensa agli ultimi interventi di calciomercato per affrontarlo.

Bayern Monaco, Barcellona, Inter e Viktoria Plzen: è il girone C di Champions League. Per i nerazzurri, rinforzatisi comunque benissimo in sede di trasferimenti, non sarà facile. Si tratterà di fronteggiare i tedeschi, storicamente potenti e con un inizio di annata strepitoso, il Barcellona che non potrà fallire dopo l’ultima complicata stagione europea e i cechi del Plzen.

Mister Inzaghi ha commentato il complicato sorteggio, predicando serenità e continuità nel lavoro della squadra: “Affronteremo formazioni molto forti e organizzate, ma partite scontate a certi livelli non esistono”.

Dopo gli ottavi dell’ultima edizione della Champions League, Inzaghi vuole fare ancora meglio: “Il nostro obiettivo è dare continuità a quanto iniziato lo scorso anno. Come sempre prepareremo ogni dettaglio per essere pronti al massimo. Siamo l’Inter”.

Inter, Zanetti tra Champions e calciomercato: le dichiarazioni

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ai microfoni di ‘Mediaset’ ha invece commentato il girone basandosi su aspetti anche emotivi: “È un gruppo difficile, ci sono squadre di grande tradizione, ma noi siamo l’Inter e siamo pronti. Anche l’anno scorso abbiamo affrontato una squadra forte come il Liverpool, una delle migliori al momento, e siamo stati all’altezza. Lavoreremo per arrivare nel migliore dei modi a queste importanti sfide”.

L’Inter sarà verosimilmente all’altezza anche perché la squadra potrà contare su ulteriori innesti, che daranno un contributo importante nelle necessarie rotazioni. Zanetti ha risposto così infatti sul mercato: “Chalobah o Acerbi? Dobbiamo soddisfare il mister, ci sono le alternative che già si sanno. Questa sarà l’ultima settimana di calciomercato, a breve decideremo. L’importante è che chi arrivi, ci aiuti”.