Juventus stellare, non solo Milik: un altro colpo in chiusura

La Juventus continua a lavorare con intensità sul mercato. Il club bianconero è in procinto di chiudere con un importante doppio colpo.

Dopo un inizio di campionato difficoltoso la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a correre ai ripari. Il club bianconero è al lavoro per rinforzare la squadra e fare un ulteriore sforzo dopo una campagna acquisti a dir poco straordinaria. Il pareggio di Genova ed i recenti infortuni hanno complicato le cose e la società vuole chiudere la campagna acquisti nel migliore dei modi.

Nelle ultime ore è arrivato a Torino Arkadiusz Milik. L’ex attaccante del Napoli arriva dal Marsiglia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto ma la Juve non intende fermarsi qui. La società, complici gli infortuni occorsi a Paul Pogba ed Angel Di Maria, vuole rinforzare sia centrocampo che attacco.

Dopo l’attaccante del Marsiglia, la dirigenza bianconera sembra ora puntare forte sul centrocampista del PSG Leandro Paredes. Il giocatore è in uscita dal club francese ed è il rinforzo ideale per il centrocampo della squadra bianconera. Le notizie che riguardano il centrocampista sono piuttosto positive.

Juventus, ad un passo la chiusura per Paredes

Secondo quanto riporta il giornalista Romeo Agresti i contatti tra Juve e PSG degli ultimi giorni sono piuttosto positivi. Le parti sono in costante contatto in giornata e presto ci potrebbe essere la chiusura. Paredes farebbe così ritorno in Italia dopo l’esperienza con la maglia della Roma.

Il club bianconero affronterà nel weekend il primo big match stagionale contro la Roma e la società è al lavoro per completare la rosa a disposizione del tecnico il prima possibile. Dopo un anno senza titoli la Juve fa sul serio e vuole tornare finalmente a vincere. Il club è ad un passo dal chiudere il mercato con un grande doppio colpo.