Colpo Juventus, l’hanno preso per davvero: esulta Allegri

Calciomercato Juventus, il nuovo colpo dei bianconeri è arrivato in città: a breve le visite mediche, poi arriverà la firma.

Il nuovo colpo di mercato siglato dalla Juventus è ora arrivato in città. L’operazione è, quindi, decollata definitivamente e ad attendere l’attaccante ci sono visite mediche e firma. Poi sarà tutto reso ufficiale. Le ultime.

Come era già stato anticipato precedentemente da SerieANews.com, è arrivata questa mattina la fumata bianca riguardante l’operazione che ha condotto Milik alla Juventus. Il polacco è ora arrivato a Torino.

Tutto è perciò pronto per le visite mediche di rito, dopodiché l’attaccante potrà anche apporre la propria firma sul nuovo contratto che lo legherà al club bianconero. Sfumato il colpo Depay, la Juve ha chiuso dunque in poco tempo la trattativa per Milik. Garantendosi il suo cartellino senza intoppi.

Calciomercato Juventus, adesso è tutto vero: Milik è arrivato in città, lo attendono visite mediche e firma

Arkadiusz Milik è appena arrivato a Torino. A rendere noto l’approdo è stata la stessa Juventus, tramite il proprio account ‘Twitter‘. “È arrivato!“, ha fatto sapere il club bianconero spingendo verso l’entusiasmo i propri tifosi. Specialmente quelli più scettici su quest’operazione di mercato in particolare.

L’accordo definitivo tra il Marsiglia (club proprietario del cartellino del giocatore) e la Juventus è stato, di fatto, raggiunto questa mattina e tutto è poi accaduto molto velocemente. Tanto che l’attaccante è già in città per svolgere le visite mediche di prassi.

Dopo il superamento di queste ultime, ci sarà la firma sul contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. Milik arriva in bianconero con un prestito oneroso di circa 2 milioni di euro. Il diritto di riscatto è fissato a circa 8 milioni di euro.