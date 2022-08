Juventus, può già salutare Allegri: incontro per chiudere

Nelle prossime ore è previsto un incontro con la Juventus per chiudere: può già dire addio ad Allegri

La Juventus è reduce da un bruttissimo pareggio a Marassi con la Sampdoria per 0-0, per il gioco espresso più che per il risultato. La partita ha dato prova della pochissima qualità presente nel centrocampo bianconero con Rabiot, Locatelli e McKennie. Qualcosa si è visto dopo l’ingresso in campo del giovane Miretti. Allegri aspetta il rientro di Pogba e attende l’arrivo di uno come Paredes per dare una svolta.

Oltre a Miretti, Allegri ha mandato in campo anche Rovella -sul quale c’è il Monza- per dare più freschezza e vivacità. La Juve ha bisogno di questo, di dar fiducia a chi ha voglia di emergere ed è tecnicamente molto bravo. E’ il caso di Nicolò Fagioli, che ha vinto un campionato di Serie B con la Cremonese la scorsa stagione e di recente ha rinnovato il contratto. Ma la sua cessione è più vicina che mai.

Juventus, Fagioli saluta Allegri: Samp vicina

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha rilasciato un aggiornamento di mercato su Twitter sulla situazione di Nicolò Fagioli: la Sampdoria vuole prelevarlo in prestito e nelle prossime ore è previsto un incontro per cercare un accordo. Il centrocampista classe 2001 vuole andar via per giocare di più e continuare la sua crescita. D’altra parte, Giampaolo cerca un giocatore proprio in quella zona del campo.

Winks ha preso tempo, aspetta la Premier League, e la Sampdoria punta con decisione a chiudere l’affare. Fagioli saluterebbe subito la Juventus e Allegri dopo appena pochissimi mesi dal suo ritorno. Una scelta anche abbastanza sorprendente, dato che il centrocampo bianconero non ha offerto tutte queste garanzie in quest’inizio di stagione.