Sampdoria, ansia per Giampaolo: “Ha preso due giorni per decidere”

Ansia per Giampaolo visto che il big ha rimandato la decisione definitiva: per la Sampdoria sarebbe un gran colpo

La Sampdoria sta attraversando un periodo complicato visto il mercato che ha condotto il club. Ma Giampaolo è un allenatore che ha dato un’identità alla squadra, che ha conquistato un punto nelle prime due partite contro Atalanta e Juventus. Un calendario non semplice: la prossima partita sarà contro la Salernitana all’Arechi e i blucerchiati vogliono la prima vittoria del loro campionato.

Il mercato non è ancora finito e servirebbero dei rinforzi per Giampaolo dopo gli addii di elementi importanti come Damsgaard, Ekdal, Yoshida. Giusto per citarne alcuni. La Sampdoria, nella notte, sembrava molto vicina a Harry Winks. Sono però emerse delle novità sul centrocampista del Tottenham, messo in uscita da Antonio Conte insieme a un altro gruppetto di giocatori: tra questi Ndombele approdato al Napoli.

Sampdoria, Winks ha chiesto due giorni di tempo

Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra la Sampdoria e il Tottenham per Winks: “La trattativa per portare il centrocampista inglese sembrava cosa fatta, invece ha chiesto altri due giorni per prendere una decisione definitiva. La sua speranza, infatti, è che arrivi un’offerta da un club di Premier League”. Per lui 110 presenze con la maglia degli Spurs prima dell’epurazione di Conte.

Winks è un centrocampista classe ’96, interessante più in fase difensiva che in quella offensiva. La Sampdoria metterebbe a segno un colpo molto importante per un club che punta alla salvezza e che in quella zona del campo ha perso Ekdal e Thorsby. Non basta l’innesto di Villar per Giampaolo, che ora è in ansia per la decisione definitiva del centrocampista inglese.