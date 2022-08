Che beffa, torna alla Juventus: lo hanno scaricato dopo un mese

Calciomercato Juventus, che beffa per il giocatore di proprietà bianconera: il club lo saluta dopo appena un mese. Le ultime.

La Juventus e il giocatore si ritrovano dinanzi ad una situazione paradossale. Dopo il forte pressing mostrato con l’apertura della finestra estiva di mercato, ora è arrivata la beffa. Il club di Serie A ‘scarica’ il calciatore. Il suo futuro adesso appare fortemente incerto.

Una situazione decisamente paradossale è venuta a crearsi in casa Juventus. Gianluca Frabotta, infatti, dopo il forte pressing dimostrato dal Lecce, è stato ‘scaricato’ dallo stesso club di Corvino e Baroni.

Il terzino sinistro è arrivato solamente un mese fa, il primo luglio, in prestito al Lecce. Gli accordi prevedevano che Frabotta restasse in squadra fino al 30 giugno del 2023. Ma, ad oggi, il club salentino ha deciso di privarsi di lui e di rispedirlo al mittente. Un comportamento per cui in effetti appaiono ancora oscure le ragioni.

Juventus, riecco Frabotta: il Lecce rispedisce il giocatore in bianconero, non è durata neppure un mese la sua avventura salentina

Da quanto appreso, tramite il profilo ‘Twitter’ di Nicolò Schira, quello che era già nell’aria da qualche giorno ora è diventato realtà. Situazione amara per il giocatore di proprietà bianconera, che ora si vede costretto al passo indietro. “Il Lecce scarica Gianluca Frabotta che torna alla Juventus“, si legge.

“Il giocatore e gli agenti – sottolinea Schira – sono delusi del dietrofront di Corvino e Baroni che, dopo un lungo corteggiamento, hanno silurato il terzino dopo appena un mese. Ora la Juve cerca sistemazione last minute in prestito”. Alla chiusura del mercato, infatti, manca poco e il club di Agnelli ha fretta. Così come lo stesso giocatore che vuole trovare una squadra che gli permetta di trovare quanti più minuti di gioco possibili.