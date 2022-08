Milik alla Juventus, fumata bianca in arrivo: oggi visite mediche

Fumata bianca in arrivo per l’approdo di Arkadiusz Milik alla Juventus: oggi sono previste le visite mediche

Arkadiusz Milik è a un passo dalla Juventus. Dopo una trattativa lampo nata per le difficoltà per chiudere l’affare Depay, gli incontri con l’agente David Pantak di ieri e questa mattina hanno definito un affare ormai in chiusura.

La Vecchia Signora aveva già impostato l’operazione con il Marsiglia sulla base di un prestito oneroso (circa due milioni) con diritto di riscatto (a circa 8 milioni), e ora ha definito anche tutti i dettagli del contratto dell’attaccante, che percepirà in bianconero lo stesso stipendio che gli garantiva l’OM.

Juventus, in arrivo Milik… con due anni di ritardo

Per Allegri, dunque, in arrivo un’alternativa a Vlahovic in grado anche di giocare in coppia con lui. Una volta superate le visite mediche, l’ex azzurro si metterà subito a disposizione del tecnico per iniziare la sua avventura juventina… Con due anni di ritardo. Già nel 2020 l’ex Ajax fu molto vicino ai torinesi, ma l’affare non decollò soprattutto a causa della reticenza di De Laurentiis a rinforzare una diretta concorrente.

E, non a caso, il patron partenopeo si garantì una percentuale sull’eventuale rivendita a un club italiano da parte del Marsiglia, di circa il 30%. Se Milik farà bene, la incasserà tra un anno…