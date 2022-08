Torino, Vagnati sfrutta l’occasione: l’offerta è l’ultima spiaggia

Calciomercato Torino, Ivan Juric spera in un regalo di compleanno da parte di Vagnati e della società: nel mirino c’è un giocatore in particolare.

Quest’oggi Ivan Juric festeggia il suo compleanno e, con l’occasione, il tecnico del Torino spera di ricevere un regalo da tempo richiesto. Vagnati e Cairo sanno qual è il principale pallino del proprio allenatore. E adesso si è presentata un’ottima possibilità per provare ad arrivare al profilo richiesto.

La rosa del Torino, come riferito anche da Ivan Juric, non è quindi ancora al completo. Si continua a lavorare sul mercato. Adesso, a tal proposito, il tecnico granata spera di avere con sé in gruppo un giocatore che è in cima alla sua lista dei desideri. L’obiettivo primario resta perciò quello di Dennis Praet. Il giocatore stesso, dal canto suo, starebbe spingendo per un rientro alla corte granata.

Il centrocampista è di proprietà del Leicester ma in Premier League fatica a trovare minuti di gioco. Ha fin qui, infatti, giocato pochissimo e starebbe per questo motivo spingendo per la cessione. A questo punto entra in gioco proprio Vagnati che potrebbe far tesoro di un’occasione d’oro: per il giocatore non ci sono infatti altre pretendenti e il Torino spera di spuntarla nei prossimi giorni con un’ultima offerta. Ecco i dettagli.

Calciomercato Torino, non ci sono altre pretendenti per Praet: Vagnati lavora per convincere il Leicester a cederlo

Come riferito, quindi, da ‘Tuttosport’ la situazione legata al giocatore è attualmente questa: “Praet percepisce attualmente un ingaggio di circa 2 milioni netti (quasi 4 al lordo) e un contratto che scade nel 2024. Il Leicester dovrà sborsare 8 milioni ed è chiaro che con gli 8 che potrebbe incassare dai granata arriverebbe in due anni a raggiungere un utile di 16 milioni”.

“Una cifra – si legge ancora – comunque importante soprattutto perché, come detto, al momento non ci sono acquirenti. Il discorso Praet, dunque, è ancora apertissimo e le porte del suo trasferimento si potrebbero spalancare nell’ultimo giorno di mercato“.