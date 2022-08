Lecce, il sogno ora è realtà: l’ufficialità fa impazzire i tifosi

Colpo ad effetto per il Lecce: i salentini hanno acquisito le prestazioni di un ex campione del Mondo e vogliono subito invertire la rotta

Il Lecce ha completato il colpo internazionale per puntellare la difesa di Baroni. Mancava ancora l’ufficialità sebbene l’operazione fosse già conosciuta da qualche giorno. Ora i giallorossi possono abbracciare il nuovo acquisto. La formazione del duo Pantaleo Corvino-Stefano Trinchera si è assicurata un ex campione del Mondo.

Samuel Umtiti si trasferisce in Salento fino al termine della stagione. Un innesto di qualità per il reparto difensivo giallorosso. Il calciatore rinforzerà così l’ultima linea della formazione neopromossa, sconfitta nelle prime due uscite di campionato. Il centrale francese è chiamato a guidare il Lecce verso la salvezza.

Calciomercato Lecce, ufficiale: Samuel Umtiti è un calciatore giallorosso, arriva in prestito

Il Barcellona ha ufficializzato l’addio di Samuel Umtiti in un comunicato stampa. La società catalana saluta il difensore centrale francese dopo 133 partite. Il calciatore negli ultimi anni ha giocato poco a causa di vari problemi fisici.

La sua carriera ripartirà adesso dal Lecce. Il club salentino ha creduto in lui e ha deciso di regalarlo a Baroni per rinforzare il pacchetto arretrato. Umtiti cercava una piazza che gli consentisse di ritrovarsi e giocare con continuità. Quella che gli ha consentito in passato di guadagnarsi un posto nella nazionale francese con cui è diventato pure campione del Mondo nel 2018.

Da qui la proposta per il giocatore che si trasferisce in Puglia con la formula del prestito secco. Il Barcellona ha tenuto a precisare, infatti, che nel contratto non vi sono clausole legate a un diritto di riscatto.

Il Lecce, domenica, sarà impegnato in casa con l’Empoli. Nella sfida al “Via del Mare” i giallorossi proveranno ad arpionare i primi tre punti della propria stagione.