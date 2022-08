“I maledetti soldi”: Sabatini e quel retroscena con Spalletti

Rivelazione di Walter Sabatini su Luciano Spalletti e un giocatore promettente che si è perso nel corso degli anni

Walter Sabatini è famoso nel calcio italiano per aver lanciato diversi giovani che poi si sono rivelati dei campioni. Il documentario Salvezza 7% di DAZN sull’esperienza alla Salernitana, terminata con la salvezza, mette i brividi a ogni amante del calcio. L’ex direttore sportivo dei granata oggi ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX: manco a dirlo, tanti i temi toccati. Si va dalla Sampdoria al Milan, fino ad arrivare all’inizio di stagione del Napoli di Spalletti.

Proprio riguardo l’allenatore del Napoli, Sabatini ha rivelato un retroscena riguardo un suo vecchio giocatore georgiano, Levan Mchedlidze. Un paragone, inevitabile vista la nazionalità, che si è poi portato verso Khvicha Kvaratskhelia, il nuovo idolo del Maradona autore di tre gol nelle prime due partite di Serie A della sua vita.

Sabatini: “Consiglia Mchedlidze a un collaboratore di Spalletti…”

Il passaggio dell’intervista è interessante, perché non solo svela un retroscena di mercato, ma anche tutta l’amarezza per la carriera che ha poi fatto Levan Mchedlidze. Queste le parole di Sabatini: “A un collaboratore di Spalletti consigliai un georgiano diciottenne che avevo al Palermo, Mchedlidze, che segnò in Nazionale e alla Juventus. Poi si è perso dietro altri interessi, come i maledetti soldi. Era formidabile, che amarezza. Tuttavia, Kvaratskhelia è fuori categoria e farà una carriera meravigliosa”. All’epoca, Spalletti era l’allenatore della Roma.

L’idea di Sabatini era quella che Mchedlidze facesse una gran carriera, ma oggi si trova al Torpedo Kutaisi, in Georgia, dopo praticamente una vita all’Empoli. E l’anno scorso ha giocato per la Dinamo Batumi, la squadra dalla quale il Napoli ha preso Kvaratskhelia, che secondo il ds farà una carriera diversa dal suo connazionale.