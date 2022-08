Commisso gelato, notizia terribile: Fiorentina, il comunicato è una batosta

Brutte notizie per la Fiorentina in vista del match contro il Twente: arriva il comunicato in merito alla gara di Conference League.

La Fiorentina sarà, nel tardo pomeriggio di quest’oggi, impegnata contro l’FC Twente nella gara di ritorno per il playoff di Conference League. I viola hanno un gol di vantaggio, dal momento che al Franchi la gara è terminata sul momentaneo 2-1. Ma proprio in merito al match che si giocherà oggi in Olanda alle ore 19:00 è arrivato un comunicato che è risultato essere una batosta. Ecco cosa sta accadendo.

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Twente in trasferta ma quanto accaduto nella giornata di ieri, con duri scontri tra le tifoserie, ha messo in allarme la città di Enschede e il suo sindaco. Il primo cittadino ha, perciò, emanato un comunicato.

Atto ufficiale che, poi, è stato a sua volta reso noto dai canali ufficiali della stessa Fiorentina. Brutte notizie per Commisso e per l’intera società viola. I comportamenti violenti di alcuni sostenitori della squadra non sono infatti rimasti impuniti.

Conference League, per Twente-Fiorentina c’è il comunicato ufficiale: “I tifosi viola non sono i benvenuti”

Come riferito tramite un comunicato ufficiale, in vista di Twente-Fiorentina: “Dopo aver consultato il Pubblico Ministero (OM) e la polizia, il sindaco Roelof Bleker ha deciso di istituire un’ordinanza di emergenza. L’ordinanza è per giovedì 25 agosto 2022. A partire dalle ore 13:00. Si estenderà fino a venerdì 26 agosto 2022, alle ore 8:00. L’ordinanza di emergenza si applica al centro della città di Enschede“.

“Il motivo – riporta la nota ufficiale – di queste misure aggiuntive è legato al violento confronto di ieri sera tra i tifosi della Fiorentina e i tifosi dell’FC Twente. Per evitare possibili nuovi confronti, i tifosi della Fiorentina non sono più i benvenuti nel centro cittadino“.

“L’intenzione – si legge in conclusione – è quella di prevenire i disturbi dell’ordine pubblico. L’ordinanza di emergenza, che si applica oggi si concentra sulla prevenzione del disordine pubblico da parte dei gruppi di sostenitori. Questa misura amministrativa consente alla polizia di intervenire tempestivamente. Laddove necessario, per prevenire disordini”.