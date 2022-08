Fiorentina, salti di gioia per Italiano: svolta sul mercato dopo il Twente

Il mercato della Fiorentina è pronto a sbloccarsi dopo il match contro il Twente. Due colpi per Vincenzo Italiano.

La Fiorentina dovrà ancora dare una dimostrazione di forza prima di potersi dire ufficialmente approdata alla nuova (e seconda) edizione della Conference League. Serve passare il turno contro una squadra che non è poi cosi semplice da affrontare. Il Twente, infatti, è un cliente che si è dimostrato anche a Firenze ben lontani dall’arrendersi.

E cosi c’è stata la vittoria della viola, certo, ma il risultato di 2-1 non mette assolutamente la qualificazione in una botte di ferro. Servirà, insomma, dare un’altra dimostrazione anche in terra olandese dove Vincenzo Italiano dovrà presentare una squadra pronta ed affamata.

E nel mezzo del cammini di ‘nostra Conference‘, resta anche il calciomercato aperto. E proprio quest’aspetto, non secondario, che potrebbe permettere alla Fiorentina di sbaragliare le carte in maniera importante.

Fiorentina, occhio al mercato: con la Conference si sblocca tutto

Uno dei nomi in cima alla lista di Joe Barone è di sicuro quello di Antonin Barak. Su quest’ultimo, però, c’è da definire subito un aspetto: secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, la Fiorentina dovrebbe chiudere l’operazione a prescindere da quello che sarà il risultato contro ill Twente.

Il legame tra mercato e Conference, di fatto, si concretizza per un altro nome. La Fiorentina – si legge – in caso di approdo alla fase a gironi sarebbe pronta a tentare l’assalto a Nedim Bajrami, 23enne dell’Empoli e della nazionale albanese. Un giocatore su quale hanno messo gli occhi anche altri club di Serie A e che nella scorsa stagione ha mostrato grandi qualità. Serve, però, centrare prima l’obiettivo.