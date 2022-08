“È un nuovo giocatore della Juventus”: colpo di Agnelli, ora è ufficiale

L’ufficialità attesa è arrivata: la Juventus ha comunicato i dettagli dell’affare appena concluso. La rosa è sempre più completa.

Con un comunicato attraverso il proprio sito ufficiale, i bianconeri hanno confermato l’arrivo in squadra di Arek Milik, dal Marsiglia. L’attaccante polacco piace alla società torinese da diverso tempo, ma soltanto adesso ha affondato il colpo per poter contare in rosa sul contributo di un attaccante valido come vice-Vlahovic, considerate le tante competizioni da disputare.

Il club conferma l’arrivo in prestito del giocatore polacco per 800.000 euro da versare nelle casse della società francese oltre altri 100.000 euro per alcuni oneri. Tuttavia, si potrebbero aggiungere ulteriori 800.000 euro di bonus al verificarsi di determinate condizioni.

La Juventus a fine stagione potrà invece riscattare il cartellino di Milik per la cifra totale di 7 milioni di euro, pagabili in tre esercizi diversi. Più 2 milioni di euro di bonus in base al raggiungimento di obiettivi sportivi.

Juventus, Milik è ufficiale: l’annuncio del club

“Adesso l’Italia lo attende di nuovo, questa volta per vestire il bianco e il nero, i nostri colori, e soprattutto per continuare ad aggiornare i suoi numeri”, si legge sul sito ufficiale dei bianconeri. Mentre il Marsiglia ha congedato il giocatore su Twitter, confermando il prestito ai bianconeri e aggiungendo: “Grazie di tutto e buona fortuna”.

Arek Milik, con un passato al Napoli, il quale otterrà il 20% di entrate sulla rivendita da parte del Marsiglia del giocatore, è pronto ad essere subito a disposizione di mister Allegri. Si tratta di una soluzione offensiva necessaria, che accantona del tutto l’idea Depay. La società bianconera ha provato a tesserarlo dal Barcellona, ma non è stato possibile trovare l’accordo economico relativo all’ingaggio dell’olandese. Nonostante i vari rilanci, le parti hanno cominciato ad allontanarsi fino alla decisione di Agnelli di puntare sul polacco.