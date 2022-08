“Nelle prossime ore…”, è fatta: Juventus, un altro colpo dopo Milik

La Juventus è sul punto di annunciare l’arrivo di Arek Milik in squadra, ma non sarà il solo: un’altra trattativa è in dirittura d’arrivo.

Dopo tanto peregrinare fra i vari nomi, la Juventus ha scelto Arek Milik come vice-Vlahovic. L’ex bomber del Napoli piace da tempo ai bianconeri, i quali a più riprese hanno provato a tesserarlo quando ancora in azzurro, ma il Marsiglia fu più convincente. Questa volta lo è stata la volontà del polacco.

Nella giornata di venerdì le due società si sono scambiate i documenti per procedere alla conclusione dell’affare e il calciatore è atterrato in Italia per sostenere le visite mediche con i bianconeri nel primo pomeriggio.

L’accordo trovato è di 1 milione di euro di prestito oneroso al Marsiglia più 7 milioni di euro per il riscatto eventuale a fine stagione. Milik ha firmato invece fino al 2026 per 3,5 milioni di euro annui. Al Napoli andrà il 20% che deteneva sulla futura rivendita del 28enne. Ma la Juventus non si ferma e ora accelera per Leandro Paredes.

Juventus, non solo Milik: accelerata definitiva per Paredes

Come riferisce Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso Twitter, Juventus e Marsiglia hanno firmato gli accordi per Milik, l’affare è fatto. Per ciò che concerne Leandro Paredes, invece, sarebbe questione di dettagli. Nelle prossime ore saranno messi a punto tra la società bianconera e il PSG.

L’affare si sarà siglato sulla base del prestito a 15 milioni di euro di obbligo d’acquisto. I francesi sono pronti ad accettare tutte le condizioni dell’accordo. D’altronde, i francesi stanno per accogliere in squadra Fabian Ruiz dal Napoli, dopo aver risolto il contratto con Ander Herrera. Lo spagnolo ha evitato ai francesi l’oneroso pagamento dello stipendio da 650.000 euro lordi al mese e nel frattempo liberato un posto a centrocampo, mentre Herrera firmerà con l’Athletic Club.