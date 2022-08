“Firma fino al 2027”: calciomercato Milan, Maldini si supera

Il Milan si avvicina al rinnovo contrattuale del giocatore. La società è impegnata da diversi giorni nel trovare l’accordo con l’entourage.

Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria compongono il tris di squadre che il Milan dovrà affrontare nel girone di Champions League. Oltre l’ostacolo Tuchel, gli altri due club sono alla portata dei rossoneri, che hanno in mente piani sempre più ambiziosi per il futuro. Per fare ciò, bisogna passare anche per la consolidazione del progetto e del gruppo a disposizione di mister Pioli.

Pertanto, la società si è mossa per un primo rinnovo, ovvero quello del contratto di Sandro Tonali. Mentre, infatti, si svolgevano a Istanbul i sorteggi dei gironi di Champions League, venerdì pomeriggio la dirigenza rossonera incontrava in sede l’agente del centrocampista italiano, Giuseppe Riso.

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, in Casa Milan si è discusso delle condizioni contrattuali per la permanenza a lungo termine di Tonali in rossonero.

Milan, a lavoro per il rinnovo di Tonali: le prime cifre

A quanto pare l’accordo è vicino sulla base di un adeguamento dell’ingaggio, che arriverebbe a 2,5 milioni di euro stagionali, ovvero la cifra iniziale al momento dell’arrivo in rossonero, poi modificata al ribasso per garantirsi la permanenza in squadra. Il contratto si allungherebbe fino al 2027.

La spinta decisiva potrebbero averla data le indiscrezioni delle ultime settimane, circa un interesse da parte dell’Arsenal nei riguardi di Sandro Tonali. Il Milan non ha mai avuto intenzione di privarsene, tuttavia ha compreso l’importanza di blindare e premiare il centrocampista italiano, che a 22 anni è ancora di grande prospettiva e può fare gola ai club dei maggiori campionati europei. Si attende di sistemare ancora piccoli dettagli, prima che il giocatore possa firmare il nuovo accordo ed essere quindi ufficializzato.