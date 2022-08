“Trasferimento accettato”: Conte fa ancora affari con la Serie A

Il Tottenham di Conte lavora in maniera attiva sul mercato. Paratici ed il tecnico pugliese vogliono perfezionare la rosa a disposizione.

Dopo l’avventura sulla panchina dell’Inter Antonio Conte è ripartito dalla metà dello scorso anno sulla panchina del Tottenham, tornando così in Premier League. Il tecnico pugliese ha trascinato gli Spurs in Champions League ed ha esaltato giocatori in difficoltà come Bentancur e Kulusevski. Allo stesso tempo in questa sessione ha chiesto e ottenuto un’autentica rivoluzione.

Conte ha ottenuto l’epurazione dei giocatori che non rientravano nel suo progetto ed allo stesso tempo ha acquistato giocatori funzionali al suo progetto. Tra questi ha riportato sotto la sua guida Ivan Perisic, prelevato a parametro zero dall’Inter. I due inizialmente non avevano un grande rapporto, ma pian piano il tecnico ha apprezzato la sua duttilità ed è riuscito ad integrarlo nel suo gioco.

Prima Perisic e poi Udogie che il Tottenham ha acquistato e lasciato in prestito un anno in Serie A. Il club inglese, complice anche il ruolo come direttore sportivo di Fabio Paratici, guarda con interesse al campionato italiano e nelle ultime ore ha chiuso un altro importante affare, questa volta in uscita.

Serie A, la Sampdoria acquista Winks dal Tottenham di Conte

Importante colpo in entrata per la Sampdoria di Marco Giampaolo. Il club blucerchiato ha iniziato la stagione con un punto nelle prime due gare, ma ha offerto buone prove sia contro l’Atalanta che contro la Juventus. La società, dopo le cessioni di Candreva e Damsgaard, aveva bisogno di colpi in entrata e nelle ultime ore ha realizzato un gran colpo sulla trequarti.

Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport la Sampdoria ha perfezionato l’accordo per l’arrivo di Harry Winks in prestito dal Tottenham. Il giocatore non era più nei piani di Conte ed aveva così bisogno di una nuova destinazione. Nel corso della sua carriera Winks ha acquistato una discreta esperienza con gli Spurs e con la maglia della Nazionale ed è un colpo importante per il centrocampo del club genovese.