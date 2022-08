Lazio-Inter, la notizia è una manna dal cielo per il tecnico: ora è ufficiale

La Lazio di Maurizio Sarri ha iniziato benino la sua stagione. Il club biancoceleste è atteso questa sera al primo grande banco di prova.

Tra circa un’ora avrà inizio ufficialmente la terza giornata di Serie A. Ad aprire le danze sarà il match tra Monza e Udinese, ma questo turno mette in mostra diversi big match. Tra stasera e domenica ci saranno Lazio-Inter, Juventus-Roma e Fiorentina-Napoli, tre sfide che vedono impegnate sei squadre in lizza per l’Europa.

Una delle sfide più interessanti è senza dubbio la gara dell’Olimpico tra Lazio e Inter. Lo scorso anno ci furono tante polemiche con la Lazio che conquistò la vittoria in rimonta contro l’ex Simone Inzaghi. Ora il tecnico, per il secondo anno consecutivo, torna nella squadra che lo ha lanciato e proverà stavolta a strappare i tre punti.

Da un lato Ciro Immobile e dall’altro Romelu Lukaku, due attaccanti di livello mondiale e una sfida che genera tanta curiosità. Sarri contro Inzaghi è inoltre un’altra interessante sfida, due moduli totalmente diversi con un calcio, in entrambi i casi, votato al gioco offensivo. Nelle ultime ore è arrivata una buona notizia per il club biancoceleste.

Lazio, Lazzari recupera: il terzino convocato per l’Inter

Manuel Lazzari sarà a disposizione per la sfida contro l’Inter. Il club biancoceleste ha diramato la lista dei convocati per il big match di questa sera e Lazzari sarà a disposizione di Sarri. Un recupero fondamentale e per certi versi non previsto, visto che, Lazzari era febbricitante e a forte rischio per il match.

Da capire ora se Sarri deciderà di schierare il giocatore dal primo minuto o magari preservarlo in vista dei prossimi impegni di Serie A. La Lazio è attualmente a 4 punti in campionato mentre l’Inter è finora a punteggio pieno in classifica dopo le vittorie su Spezia e Lecce.