Calciomercato Verona, da Ancelotti a Cioffi: che regalo per i tifosi

L’Hellas Verona conclude la trattativa di calciomercato. Il giocatore apporterà esperienza alla linea difensiva di mister Cioffi.

Dopo quattro anni al Napoli, anche sotto la gestione Ancelotti, e di mezzo una stagione in prestito alla Fiorentina, Kevin Malcuit potrebbe vivere una nuova esperienza in Serie A. Il 31enne francese di origini mauritane e marocchine è rimasto svincolato al termine dell’ultima stagione. Con il contratto in scadenza a giugno del 2022, le parti hanno optato per non proseguire insieme.

Il difensore non ha ancora trovato una nuova sistemazione, ma potrebbe rivelarsi un ottimo colpo last minute per l’Hellas Verona. La società è alla ricerca di un ulteriore rinforzo sulle corsie esterne da garantire a mister Cioffi.

Considerata la discreta esperienza raccolta da Malcuit in Serie A, il club comincia a ragionarci sul serio anche se i contatti sono stati avviati ormai quasi un mese fa.

Hellas Verona, idea Malcuit per la difesa: operazione last minute

Secondo le informazioni riferite dalla redazione di ‘TMW’, il club veneto nelle ultime ore tramite lo stesso presidente Maurizio Setti starebbe provando a chiudere l’operazione. Dopo una fase di sondaggi avvenuta a fine luglio, la società di Serie A sarebbe ora convinta a tesserare Malcuit. Il francese siglerebbe verosimilmente un biennale, o almeno è stata questa la proposta originaria del Verona.

La possibilità ha cominciato a diventare sempre più concreta in seguito allo stop di Davide Faraoni, indiscutibile elemento difensivo del Verona. In occasione della sfida di campionato contro il Bologna, l’esterno ha accusato un problema alla caviglia. Gli esami strumentali fortunatamente hanno escluso fratture, ma Faraoni potrebbe comunque osservare un turno di riposo contro l’Atalanta e rientrare per la sfida contro l’Empoli. Per scongiurare di rimanere scoperti in caso di emergenza, il Verona ha virato con sempre maggiore convinzione su Malcuit.