L’Inter crolla all’Olimpico: si impone la Lazio di Sarri, cambi decisivi

Crolla l’Inter allo Stadio Olimpico di Roma. Ad imporsi è la Lazio, fondamentale i cambi di Maurizio Sarri durante la partita.

Non si può di certo dire che l’Inter non ci abbia provato. La squadra di Simone Inzaghi ha provato fino alla fine a rimettere in piedi una partita particolare, contro una Lazio che ha saputo mettere alla strette i nerazzurri grazie alle peculiarità che lo stesso Maurizio Sarri ha saputo costruire all’interno della sua squadra. E cosi l’Olimpico si è goduto uno spettacolo fantastico, che soprattutto nella ripresa ha visto i padroni di casa soffrire ma allo stesso tempo portare a casa il massimo risultato.

Eppure, ad aprire i giochi sono stati propri i ragazzi di Sarri con Felipe Anderson che ha approfittato di una dormita a due, ovvero quella di Dimarco a Bastoni tra i quali si è inserito proprio il giocatore brasiliano con la rete dell’1-0. Un vantaggio che ha testimoniato le difficoltà dei ragazzi di Inzaghi, soprattutto nel contenere gli avversari in ripartenza.

Lazio-Inter, recupero e poi il crollo nerazzurro

Ed allora gambe in spalle, ed Inter che ha rimesso prontamente le cose a posto. E cosi ci ha pensato Lautaro Martinez, proprio in avvio di ripresa, a riportato il risultato sul pareggio. E cosi il secondo tempo ha visto un Inter assolutamente sul pezzo, pronta a proporsi in proiezione offensiva. Ma la Lazio di Sarri, davanti ai suoi tifosi, non aveva alcuna intenzione di sfigurare.

E cosi ad inverarsi un super gol ci ha pensato Luis Alberto, con un’esultanza anche abbastanza polemica legata evidentemente alle tante voci di mercato che l’hanno visto protagonista nelle ultime settimane. E cosi, come Luis Alberto rientrato dalla panchina è riuscito ad incidere, alla stessa maniera anche Pedro: tiro piazzato e palla all’angolino lontano. Anche lo spagnolo, entrato dalla panchina, ha cosi messo la sua firma al tabellino. Un Inter crollata all’Olimpico, con Inzaghi che ora dovrà fare delle attente valutazioni.