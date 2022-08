Serie A, primo esonero in vista? L’annuncio in diretta spiazza tutti

La terza giornata di Serie A ha preso il via quest’oggi, in una tabella di marcia a ritmi serrati: su una panchina c’è già l’ombra dell’esonero? Le ultime.

La terza giornata di Serie A ha preso il via quest’oggi con l’anticipo del pomeriggio che ha visto in campo il Monza contro l’Udinese. Il club brianzolo non è riuscito a strappare neppure un pareggio alla squadra di Sottil e questa terza sconfitta complica l’equilibrio della panchina affidata a Stroppa. In tal senso, è arrivato anche un annuncio in diretta.

Il Monza, nella terza giornata in questa stagione in Serie A, ha subito una cocente sconfitta in casa contro l’Udinese. A nulla è servito il primo gol segnato da Colpani al 32′, perché a questo hanno risposto prima Beto al 36′ e poi Udogie al 77′.

Al termine della gara, ai microfoni di ‘DAZN’ e poi anche in conferenza stampa, ha parlato perciò Giovanni Stroppa. Il tecnico è chiamato ad affrontare un periodo non semplicissimo all’interno della squadra, con il gruppo che ancora non riesce a trovare il proprio equilibrio. Le sue parole.

Monza-Udinese, parla Stroppa per la propria posizione in Serie A: “Non ho ancora iniziato a lavorare, non mi sento in bilico”

In conferenza stampa, quindi, al termine di Monza-Udinese, Stroppa ha parlato così della propria posizione che è vista in bilico sulla panchina del proprio club: “Oggi la squadra ha mostrato delle qualità importanti. A questo gioco si vince facendo gol e non lo abbiamo fatto. Io ancora non ho iniziato a lavorare, dunque non mi sento in bilico“.

“È mancato – ha aggiunto – quel qualcosa per fare il gol. Silvestri ha fatto delle parate importanti, è davvero un peccato. Pessina? Siamo contenti, può dare davvero tanto. Mi aspetto di completare la squadra, in qualche situazione deve essere completata. Siamo alla rincorsa del lavoro, ma è la seconda vigilia che perdiamo un uomo”.